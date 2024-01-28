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Происшествия 28 января 2024 10:39

В Казани запрещенный поворот стал причиной массового ДТП, один человек в больнице

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Накануне вечером на пересечении улиц Николая Ершова – Искра произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, 36-летний водитель Kia Sportage проигнорировал знак «Движение прямо или направо», повернул налево и столкнулся с попутным автомобилем «Лада Гранта». От столкновения «Ладу» отбросило на встречку, где он столкнулся с Renault и «Лада XRAY».

В итоге пассажирка Renault получила сотрясение головного мозга, ее увезли в больницу.

Проводится административное расследование.

#дтп в казани
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