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В Казани запрещенный поворот стал причиной массового ДТП, один человек в больнице
Накануне вечером на пересечении улиц Николая Ершова – Искра произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Как выяснилось, 36-летний водитель Kia Sportage проигнорировал знак «Движение прямо или направо», повернул налево и столкнулся с попутным автомобилем «Лада Гранта». От столкновения «Ладу» отбросило на встречку, где он столкнулся с Renault и «Лада XRAY».
В итоге пассажирка Renault получила сотрясение головного мозга, ее увезли в больницу.
Проводится административное расследование.
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