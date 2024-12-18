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В Казани запланировали бюджет на поддержку семей участников СВО в 2025 году
В следующем году на дополнительные расходы из бюджета Казани выделят 130 миллионов рублей. Эти деньги в том числе будут направлены на поддержку семей бойцов СВО, заявил на заседании Казгордумы начальник финуправления исполкома города Ирек Мухаметшин.
«У нас в этом году дополнительные расходы [составили] порядка 110 миллионов. Это в основном питание, организация двухразового питания для данной категории в школах, бесплатное посещение детских садов и бесплатный проезд на общественном транспорте. На следующий год с учетом индексации расходов сумма составит порядка 130 миллионов. Здесь проблем, думаю, не будет», – заключил он.
Напомним, расходы бюджета Казани в 2025 год будут равны доходам и составят 50,1 млрд рублей.
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