В Казани заменят котельную в Приволжском районе, на это выделено 17 млн рублей

Блочно-модульная котельная в центре Казани

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана заменят существующую котельную в Приволжском районе, расположенную по адресу: ул.10 лет Октября, 9, на блочно-модульную. Информация об этом опубликована в материалах тендера на портале госзакупок.

Заказчиком выступает «Казэнерго», максимальная цена контракта – 17,4 млн рублей. Финансирование проекта заказчик обеспечит за счет собственных средств.

Победителю тендера предстоит разработать проект и обновить систему теплоснабжения. В рамках контракта он смонтирует блочно-модульную котельную, обновит тепловые сети, проложит системы водоснабжения и водоотведения с дренажным колодцем, модернизирует сети газо- и электроснабжения, а также благоустроит территорию котельной.