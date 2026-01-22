В Казани заменят котельную в Приволжском районе, на это выделено 17 млн рублей
Блочно-модульная котельная в центре Казани
В столице Татарстана заменят существующую котельную в Приволжском районе, расположенную по адресу: ул.10 лет Октября, 9, на блочно-модульную. Информация об этом опубликована в материалах тендера на портале госзакупок.
Заказчиком выступает «Казэнерго», максимальная цена контракта – 17,4 млн рублей. Финансирование проекта заказчик обеспечит за счет собственных средств.
Победителю тендера предстоит разработать проект и обновить систему теплоснабжения. В рамках контракта он смонтирует блочно-модульную котельную, обновит тепловые сети, проложит системы водоснабжения и водоотведения с дренажным колодцем, модернизирует сети газо- и электроснабжения, а также благоустроит территорию котельной.