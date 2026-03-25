В Казани заменят 11 лифтов в пяти домах в 2026 году

В Казани продолжается программа капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда. В текущем году в перечень работ включена замена 11 лифтов в пяти многоквартирных домах (МКД), согласно порталу города Казань.

Новое оборудование установят в четырёх районах: по одному дому в Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах, два дома – в Приволжском районе.

Замена лифтового оборудования входит в капитальный ремонт МКД. Согласно нормативным требованиям, предельный срок службы лифтов составляет 25 лет, сообщает комитет жилищно-коммунального хозяйства. По истечении этого времени региональный оператор, управляющие компании, ТСЖ или ЖСК обязаны обеспечить монтаж новых кабин.

На официальном портале Казани отметили, что благодаря дополнительному финансированию, выделенному при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, в прошлом году удалось заменить рекордные 457 лифтов в 141 доме. Для сравнения: за предыдущие три года в городе было обновлено 428 подъёмных платформ. Фактически в прошлом году был выполнен объём работ, запланированный на два года вперёд, включая 2026-й.