Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани закрывается фабрика Алафузова как площадка для мероприятий
В Казани закрывается летний сезон мероприятий и фабрика Алафузова как площадка для событий и мероприятий. Об этом «Татар-информу» сообщил создатель проекта «Фабрика Алафузова/#ALAFUZOV_LOFT» Андрей Питулов.
«Закрывается летний сезон мероприятий и фабрика Алафузова как площадка для событий и мероприятий. Закрывается, потому что скоро начнется ремонт и реконструкция, и совершенно непонятно будущее проекта в той части, которой я занимался и арендовал», — сказал он.
Спикер также отметил, что 28 августа выложат фильм-интервью, из которого все станет ясно.
Напомним, фабрика Алафузова — это заброшенная фабрика, построенная в середине XIX века. Последние несколько лет она является пристанищем свободных художников, музыкантов и представителей андеграунд-культуры. Как говорится в соцсетях, в планах — творческий и деловой квартал, где будут функционировать ремесленные мастерские, дизайнерские и архитектурные фирмы, шоурумы, а также богатая инфраструктура для культурного и познавательного отдыха.
«Проект находится в стадии реализации. Тем не менее, на территории фабрики Алафузова уже 6 лет происходят различные культурные события», — говорится в описании группы «Фабрика Алафузова/#ALAFUZOV_LOFT».
Отмечается, что на данном объекте много помещений общей площадью 8 тыс. кв.м, двор, крыша с видом на город, удобные подъезды. Все это делает локацию привлекательной для организации культурных и музыкальных событий различных масштабов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»