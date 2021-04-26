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Ру Тат
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26 апреля 2021  20:16
Розалия Хайруллина

В Казани закрывается бутик мужской одежды KETROY

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Мультибрендовый бутик мужской одежды KETROY в Казани объявил о ликвидации товара из-за закрытия магазина. Сообщение об этом появилось в официальном Instagram-аккаунте бутика. 

Товарный знак KETROY принадлежит компании «Кетрой Стиль Бизнес», зарегистрированной в Москве. По данным системы электронного документооборота «Сбис», задолженность компании в 2019 году составляет 59,6 тыс. рублей. 

На сегодняшний день сумма займов фирмы равна 16,4 млн рублей. Более того, рыночная стоимость бизнеса оценивается в -18,4 млн рублей. При этом, по данным ФНС на ноябрь прошлого года, «Кетрой Стиль Бизнес» не предоставляет налоговую отчетность более года. 

Банковские счета компании заморожены. Также у нее пять исполнительных производств на сумму 5 млн рублей. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Арбитражном суде Татарстана самая высокая нагрузка в 2020 году легла на судей по банкротствам. В среднем каждый судья банкротных составов за месяц рассматривал более 195 дел.

 

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