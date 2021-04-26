В Казани закрывается бутик мужской одежды KETROY

Мультибрендовый бутик мужской одежды KETROY в Казани объявил о ликвидации товара из-за закрытия магазина. Сообщение об этом появилось в официальном Instagram-аккаунте бутика.

Товарный знак KETROY принадлежит компании «Кетрой Стиль Бизнес», зарегистрированной в Москве. По данным системы электронного документооборота «Сбис», задолженность компании в 2019 году составляет 59,6 тыс. рублей.

На сегодняшний день сумма займов фирмы равна 16,4 млн рублей. Более того, рыночная стоимость бизнеса оценивается в -18,4 млн рублей. При этом, по данным ФНС на ноябрь прошлого года, «Кетрой Стиль Бизнес» не предоставляет налоговую отчетность более года.

Банковские счета компании заморожены. Также у нее пять исполнительных производств на сумму 5 млн рублей.

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