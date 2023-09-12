В Казани закрылся расположенный в ЦУМе магазин «Бахетле»

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О закрытии продовольственного магазина «Бахетле», располагавшегося на первом этаже казанского ЦУМа, сообщает издание «Казанские ведомости».

По предварительным данным, закрытие связано с грядущей реконструкцией центрального универмага, которая должна стартовать в конце сентября. После завершения всех работ ЦУМ снова будет открыт. Появится ли в нем снова магазин «Бахетле» пока не известно.

Напомним, это уже второй магазин торговой сети Муслимы Латыповой, закрывшийся в этом году. Ранее сообщалось, что работу прекратил «Бахетле», расположенный на проспекте Хусаина Ямашева, 71а.