В Казани закрылся пункт приема вещей для нуждающихся «Хорошие руки»

Пункт приема вещей благотворительного склада «Хорошие руки» по ул.Восстания, 59 в Казани закрылся. Теперь оставить одежду для нуждающихся можно в пункте на ул.Калинина и в контейнере в одном из торговых центров города.

Пожертвовать вещи можно в пункт по адресу: ул.Калинина, 3, который работает с 10.00 до 19.00 по будням и с 10.00 до 14.00 в субботу. Здесь же можно взять вещи – на выдачу пункт работает по будням с 10.00 до 18.00.

Помимо этого, в ТЦ «Парк Хаус» на пр.Ямашева установлен контейнер для сбора вещей – он находится на первом этаже слева от центрального входа, сообщает пресс-служба мэрии города. Оставить здесь вещи можно с 10.00 до 22.00.

Ежегодно одежду, обувь, бытовую технику и прочие необходимые предметы в пунктах фонда получают 12.тыс. горожан.