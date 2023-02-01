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Культура
1 февраля 2023  09:58
Александр Хевронин

В Казани закрылось Yaratam Cafe

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В Казани закрылось Yaratam Cafe, кофейня и шоурум татарстанского бренда мебели Yaratam, находившееся на улице Дзержинского, 6б. Об этом команда заведения написала в социальных сетях.

«Мы закрыты. Расставаться с любимым местом всегда немного грустно, но мы думаем о хорошем — скоро Yaratam design появится в новом месте с новой концепцией и интерьером», — отмечается в сообщении.

По словам основателя заведения Петра Сафиуллина, основная причина закрытия связана с желанием начать новый, более масштабный проект.

«Основная причина в том, что мы выросли для [чего-то] более масштабного, и, несмотря на то, что кафе нам очень дорого, мы пришли к выводу, что нужно делать что-то новое», — заявил Сафиуллин.

#кафе #Казань
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