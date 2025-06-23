В Казани закрыли рентген-кабинет в стоматологии «Практикдент» из-за нарушений

Фото: Роспотребнадзор по РТ

Во время внеплановой проверки стоматологической клиники «Практикдент» на улице Маршала Чуйкова в Казани нашли серьезные нарушения работы рентгеновского кабинета.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на работу с рентгеновским оборудованием, в кабинете не было контроля за уровнем радиации на рабочих местах и учета полученных доз сотрудниками, отсутствовал технический паспорт на рентген-аппарат и не проводились проверки его параметров.

Кроме того, сотрудники работали с оборудованием без специального обучения по радиационной безопасности.

Были составлены протоколы об административном правонарушении. Суд постановил приостановить работу рентгеновского кабинета на 30 дней до устранения всех замечаний. Оборудование было опечатано.