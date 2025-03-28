В Казани закрыли кафе «EVOS» из-за кишечной инфекции у посетителя

Фото: Роспотребнадзор по РТ

В Казани на месяц закрыли фастфуд-кафе «EVOS», расположенное на улице Восстания. Причиной послужил случай кишечной инфекции у одного из посетителей заведения.

После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в кафе не было должной организации технологических процессов, было недостаточное количество оборудования и производственных цехов, кроме того, туалет для персонала был не оборудован, а на продукцию не было технологических карт.

При этом в кафе было неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений, сотрудники игнорировали ежедневные осмотры и мероприятия по дезинфекции, а прием продуктов осуществлялся без маркировки и сопроводительных документов.

Лабораторные анализы только подтвердили опасения: в пробах готовых блюд обнаружена кишечная палочка, а в полуфабрикате из курицы – сальмонелла.

На хозяйку кафе составили протоколы об административном правонарушении и временном запрете работы заведения. Суд принял решение закрыть кафе на 30 суток. Помещение опечатано.

Окончательный диагноз пострадавшего пока не установлен, но предварительно подтверждено заболевание кишечной инфекцией неустановленной этиологии.