В Казани закрылась донерная, открывшаяся в Доме чая на Баумана

В Казани перестала работать донерная, расположившаяся в Доме чая на улице Баумана. О закрытии сообщили владельцы заведения в группе во «ВКонтакте».

«Этот пост о закрытии донерной в Казани. Да, так бывает. Мы приняли это решение, чтобы поработать над ошибками, улучшить наши рецепты, а может, что-то кардинально изменить в самой донерной», – сказано в публикации.

В посте также сказано, что сеть планирует вернуться в Казань. Напомним, об открытии нового заведения экскурсовод по Казани Игорь Боталов рассказал в апреле этого года.



