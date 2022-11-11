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Ру Тат
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Экономика
11 ноября 2022  09:42

В Казани закрылась донерная, открывшаяся в Доме чая на Баумана

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В Казани перестала работать донерная, расположившаяся в Доме чая на улице Баумана. О закрытии сообщили владельцы заведения в группе во «ВКонтакте». 

«Этот пост о закрытии донерной в Казани. Да, так бывает. Мы приняли это решение, чтобы поработать над ошибками, улучшить наши рецепты, а может, что-то кардинально изменить в самой донерной», – сказано в публикации. 

В посте также сказано, что сеть планирует вернуться в Казань. Напомним, об открытии нового заведения экскурсовод по Казани Игорь Боталов рассказал в апреле этого года. 


 

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