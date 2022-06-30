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Ру Тат
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Здоровье
30 июня 2022  11:10

В Казани закроется пункт вакцинации от COVID-19 в «Парк Хаусе»

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Горздрав Казани объявил о закрытии еще одного пункта вакцинации от коронавируса. Со 2 июля перестанет работать пункт, расположенный в ТЦ «Парк Хаус».

«Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в поликлиниках по месту жительства», — говорится в сообщении городского управления здравоохранения.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, полную вакцинацию в Татарстане прошли уже 2,46 млн человек. Заболеваемость составляет не более 30 случаев на 100 тыс. населения. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 14,9%.

#вакцинация #коронавирус
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