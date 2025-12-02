В Казани законодатели ПФО обсудят развитие внутреннего туризма в округе

С 3 по 5 декабря 2025 года в Казани состоятся заседания Cовета законодателей ПФО, на которых обсудят развитие внутреннего туризма в регионах округа, а также внедрение новаций в сферу местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Так, 3 декабря в Казани состоится семинар для руководителей пресс-служб законодательных органов ПФО, в рамках которого пройдет дискуссия «Политические реалии и риски-2026. Как геополитическая ситуация влияет на восприятие избирательных кампаний». Мероприятие позволит обменяться передовым опытом в сфере освещения деятельности органов законодательной власти, а также укрепить профессиональные связи между пресс-службами региональных парламентов и экспертами Федерального Собрания РФ.

4 декабря серию встреч законодателей Поволжья откроют молодые парламентарии. Повесткой заседания Ассоциации молодежных парламентов станут вопросы развития внутреннего туризма, а также внедрение основных показателей эффективности молодежного парламента.

5 декабря в Казанской Ратуше пройдет пленарное заседание, в котором примут участие Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Раис РТ Рустам Минниханов, председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин и другие.

Центральной темой собрания станут вопросы правоприменительной практики субъектов ПФО в рамках организационных основ местного самоуправления в единой системе публичной власти, развития внутреннего туризма в субъектах ПФО. До начала заседания участники возложат цветы к Вечному огню в казанском Парке Победы, а затем посетят Штаб общественной поддержки «Единой России» и ознакомятся с его работой.