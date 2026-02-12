В Казани заключили соглашение о поддержке предпринимателей – участников спецоперации

Фото: аппарат бизнес-омбудсмена РТ

Сегодня в столице Татарстана уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом сообщает аппарат татарстанского бизнес-омбудсмена.

Документ определяет порядок совместной работы по защите прав и законных интересов участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей, а также лиц, планирующих начать собственное дело.

После подписания соглашения состоялся совместный прием ветеранов спецоперации, посвященный вопросам развития предпринимательства. В нем помимо Фарида Абдулганиева и Гузель Удачиной приняли участие первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова и генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства» Айдар Салихов.

О своих проблемах рассказали 14 ветеранов. Они обращались с самыми разными запросами: от налогообложения и получения грантов до конкретных шагов по расширению действующего бизнеса или запуска проекта с нуля. Всем заявителям были даны исчерпывающие консультации, предложены адресные варианты финансовой и нефинансовой поддержки. Ряд обращений Фарид Абдулганиев взял под личный контроль, добавили в аппарате бизнес-омбудсмена.

«Для меня эта встреча оказалась исключительно продуктивной. Я уже длительное время рассматривал возможность расширения бизнеса, и сейчас, когда для участников СВО предусмотрен широкий спектр государственных мер поддержки, оставалось лишь в них детально разобраться. В этом мне существенно помогли специалисты филиала Фонда „Защитники Отечества“. Теперь – только вперед», – отметил один из участников встречи Расул Таспенов.

По данным Гузель Удачиной, на сегодняшний день более 250 ветеранов спецоперации занимаются бизнесом в Татарстане. В республике действует комплекс государственных программ, обеспечивающих всестороннюю помощь таким бывшим военнослужащим на этапе становления бизнеса.

«Наша общая задача – обеспечить не просто поддержку, а реальную интеграцию людей, вернувшихся с СВО, в экономическую жизнь республики. Хочу особо подчеркнуть: эту работу Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов держит на личном контроле. <...> Подписанное сегодня соглашение с фондом „Защитники Отечества“ закрепляет системный характер этой работы», – заметил в свою очередь Фарид Абдулганиев.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.