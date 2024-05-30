В Казани заканчивают капитальный ремонт стационара городской больницы №18

В управлении здравоохранения Минздрава Республики Татарстан сообщили, что ремонтные работы в стационаре городской больницы №18 в Казани выполнены на 95%. На третьем этаже строители завершают демонтаж, прокладывают инженерные коммуникации и штукатурят стены. На четвертом этаже работы полностью завершены, идет уборка помещений и расстановка мебели, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Первый этап масштабного ремонта стационара был завершен в конце прошлого года. Тогда специалисты полностью обновили второй этаж блока «Б», провели перепланировку, оснастили палаты и кабинеты новой мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. После ремонта здесь разместилось отделение оториноларингологии.

В планах здравоохранения на 2024 год – открытие офисов врачей общей практики и педиатров в поселках Чебакса и Борисоглебское, начало строительства приемно-диагностического отделения больницы №18, а также ввод в эксплуатацию крупнейшей в Казани поликлиники в жилом массиве Салават Купере, рассчитанной на обслуживание около 60 тысяч горожан.