Коворкинг-центры для владельцев маркетплейсов появятся в каждом районе Казани

В Казани на ул.Космонавтов будет открыт коворкинг-центр для владельцев маркетплейсов. Об этом во время заседания координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса заявил мэр Казани Ильсур Метшин. Встреча, на которую были приглашены представители бизнеса, прошла в КЦ «Сайдаш».

Как сообщил глава города, на начальном этапе для этих целей будет выделено помещение общей площадью 500 кв.м по улице Космонавтов. Предполагается, что в дальнейшем подобные коворкинг-центры появятся в каждом районе Казани, сообщает пресс-служба мэрии.

На встрече также стало известно о запуске конкурса на грантовую поддержку стартапов. «Спасибо Президенту республики за то, что нас услышали, и появилась республиканская программа помощи самозанятым, — подчеркнул Метшин. — Суммы, которые мы ранее выделяли на конкурс для самозанятых, теперь направим на поддержку стартапов». Мэр добавил, что предприниматели, получившие гранты, будут самостоятельно распоряжаться денежными средствами и решать, на что их тратить.

Метшин также поддержал идею разработки спецприложения для предпринимателей, которое объединяло бы в себе всю важную информацию в коммерческой сфере и извещало об имеющихся мерах поддержки.

«Мы профинансируем создание такого агрегата. Нужно, чтобы там была вся информация о мерах поддержки разных уровней — федерального, республиканского, муниципального», — подытожил глава города.

