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Руc Тат
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Происшествия 13 июня 2023 10:32

В Казани загорелся склад предприятия по переработке бумаги

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Сообщение о возгорании склада в Казани поступило сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, на территории предприятия по переработке бумаги, мусора, вторсырья и других категорий отходов загорелось здание склада. Помещение из металокаркаса, обшито профнастилом.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины возгорания.

Фото: Очевидцы

#пожар казань
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