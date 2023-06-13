В Казани загорелся склад предприятия по переработке бумаги

Сообщение о возгорании склада в Казани поступило сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, на территории предприятия по переработке бумаги, мусора, вторсырья и других категорий отходов загорелось здание склада. Помещение из металокаркаса, обшито профнастилом.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины возгорания.