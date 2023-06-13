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В Казани загорелся склад предприятия по переработке бумаги
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Сообщение о возгорании склада в Казани поступило сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, на территории предприятия по переработке бумаги, мусора, вторсырья и других категорий отходов загорелось здание склада. Помещение из металокаркаса, обшито профнастилом.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины возгорания.
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