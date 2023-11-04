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В Казани загорелся павильон с шаурмой
В поселке Мирный в Казани загорелся павильон с шаурмой, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился рано утром сегодня в помещении на Рощинской улице.
Как выяснилось, загорелась холодильная установка. Площадь горения составила 15 квадратных метров.
В результате никто не пострадал. После того, как аварийная бригада электриков отключила электроснабжение, пожарные ликвидировали возгорание.
Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.
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