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Руc Тат
Происшествия 4 ноября 2023 10:52

В Казани загорелся павильон с шаурмой

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В поселке Мирный в Казани загорелся павильон с шаурмой, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился рано утром сегодня в помещении на Рощинской улице.

Как выяснилось, загорелась холодильная установка. Площадь горения составила 15 квадратных метров.

В результате никто не пострадал. После того, как аварийная бригада электриков отключила электроснабжение, пожарные ликвидировали возгорание.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

#пожар в казани
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