В поселке Мирный в Казани загорелся павильон с шаурмой, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился рано утром сегодня в помещении на Рощинской улице.

Как выяснилось, загорелась холодильная установка. Площадь горения составила 15 квадратных метров.

В результате никто не пострадал. После того, как аварийная бригада электриков отключила электроснабжение, пожарные ликвидировали возгорание.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.