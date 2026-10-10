В Казани загорелись мусорные контейнеры, огонь перекинулся на дом и авто

О возгорании, произошедшем в ночь на 9 октября у магазина на Аметьевской магистрали, сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, загорелись телеги для перевозки продуктов, а в дальнейшем огонь распространился внутрь магазина и на дом.

Как стало известно «Татар-информу», изначально загорелись отходы на контейнерной площадке магазина. От огня пострадал фасад 25-этажного жилого дома и автомобиль Haval – у него повреждены бампер и задняя фара.

Вероятной причиной возгорания стал поджог.