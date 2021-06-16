В Казани зафиксировано повышенное содержание диоксида азота в воздухе

В Кировском районе Казани оказалась превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота в воздухе. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РТ.

Нарушение зафиксировано пунктом наблюдения за загрязнением окружающей среды №4, расположенным по адресу: Горьковское шоссе, д. 2.

Концентрация диоксида азота в воздухе в период между 13.00 15 июня и 7.00 16 июня составила 0,235 мг на кубометр вместо допустимых 0,2 мг.

Скриншот сайта Гидрометцентра РТ.

Диоксид азота применяется при производстве серной и азотной кислот, а также используется в качестве окислителя в жидком ракетном топливе и смесевых взрывчатых веществах.

Относится к числу сильнодействующих ядовитых веществ. В больших дозах может становиться сильнейшим неорганическим ядом. В небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, в больших — вызывает отек легких.