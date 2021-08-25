В Казани участились нападения безнадзорных собак на людей

В прошлом году в Казани было зафиксировано 1636 укусов людей безнадзорными животными. В 2021 году количество укусов за полгода составило 1152 случая. Такие цифры озвучил сегодня за «круглым столом» по вопросам общественного обращения с животными заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«У нас есть статистика по укусам. Я думаю, она весьма красноречива. Мы ожидаем, что цифры по итогам года, к сожалению, вырастут. Но это факт статистики. От него не уйдешь», — сказал он.

К счастью, все происшествия обошлись без смертельных исходов. Спикер отметил, что это официальная статистика по Казани по животным без владельцев.

«Домашние животные кусают своих владельцев чаще. Но мы, к сожалению, об этом не узнаем», — сказал Гиниятуллин.

В настоящее время работа с бездомными собаками ведется в рамках Федерального закона N498, принятого в 2018 году. Законом определено, что ограничение численности бездомных собак строится по принципу отлова, стерилизации, вакцинирования и выпуска в места прежнего обитания.