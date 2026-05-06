В Казани зафиксировали замедление роста цен на квартиры в новостройках

В апреле цены на новостройки в Казани практически не изменились: медианная стоимость квадратного метра составила 260 тыс. рублей, снизившись всего на 0,2% за месяц. Об этом «Татар-информу» рассказали аналитики тематического поиска Яндекса по квартирам. Анализ выполнен с помощью нейросети, документ есть в распоряжении агентства.

Это уже второй месяц подряд, когда рынок в столице Татарстана демонстрирует стагнацию: в марте рост цен был минимальным и составил 0,5%. Почти не изменилась и медианная стоимость квартир – в апреле она составила 14,4 млн рублей, снизившись на 0,4%. Средняя площадь предложений также остаётся стабильной – около 58 кв. метров.

Несмотря на остановку роста, Казань по-прежнему входит в число самых дорогих городов-миллионников, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Похожие тенденции фиксируются и в других городах республики. В Набережных Челнах в апреле цены на новостройки выросли на 0,4% – до 158 тыс. рублей за кв. метр, однако в целом динамика остаётся умеренной.

В целом по крупным городам России рынок также демонстрирует замедление: в апреле медианная цена в миллионниках выросла лишь на 0,3%, а с начала года в большинстве городов рост либо остановился, либо сменился снижением.

Согласно выводам нейросети, при высоких ипотечных ставках и большом объёме предложения потенциал дальнейшего роста цен ограничен, поэтому рынок становится более стабильным и предсказуемым для покупателей.