В Казани зафиксировали массовую гибель голубей

Жители Казани сообщают о многочисленных случаях гибели голубей в разных районах города. Мертвые птицы были замечены в парке Урицкого и на улице Баумана – как возле пешеходных дорожек, так и рядом с водоемами. Очевидцы обеспокоены: причины происходящего пока не разъяснены, и многие опасаются инфекций или отравлений.

По словам очевидцев, погибших птиц видно в разных частях города. Некоторые жители утверждают, что находят сразу несколько мертвых голубей на небольшом участке. Пока официальные комментарии от городских служб не поступали, но специалисты считают, что массовая гибель может быть связана с сезонными заболеваниями или воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды.

Как пояснила научный сотрудник Союза охраны птиц России Елена Чернова, летом у голубей часто фиксируются вспышки болезней, таких как болезнь Ньюкасла (так называемая «вертячка»), смертность от которой может достигать 50%. Также не исключается вероятность отравлений: птицы могут погибать как от случайного кормления некачественной пищей, так и от целенаправленного использования ядовитых приманок. Эксперт подчеркивает: угрозы для человека нет, если соблюдать базовые меры гигиены – мыть руки и избегать контакта с погибшими птицами.

Автор: Зульфия Низамова