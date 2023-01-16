В столице Татарстана зафиксирован двукратный рост числа незаконных шлагбаумов и заборов

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В Казани в 2022 году зафиксировали 52 случая неразрешенной установки шлагбаумов и ограждений, что более чем вдвое превышает показатели 2021 года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления административно-технической инспекции города Наиль Минвалеев.

«Следует отметить более чем двукратный рост количества установленных без разрешения ограждений и шлагбаумов. За прошлый год выявлено 52 таких факта против 22 случаев годом ранее», — констатировал докладчик.

Он напомнил, что правилами благоустройства города не допускается самовольное перекрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

«За этим мы внимательно следим. При неустранении нарушений в добровольном порядке подаем иски в суд. За прошлый год было принято семь решений о сносе», — пояснил Наиль Минвалеев.