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В Казани задержанный пьяный мужчина выстрелил из травмата в посту полиции
В Казани задержанный мужчина открыл огонь из пистолета в посту полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Минувшей ночью сотрудникам полиции, которые несли службу, поступила информация о том, что на улице Баумана произошел конфликт. Двоих мужчин с признаками опьянения задержали и доставили в помещение стационарного поста полиции.
В процессе выяснения обстоятельств один из задержанных выстрелил в окно из личного травматического пистолета. Как оказалось, у стрелявшего при себе было разрешение на хранение и ношение этого оружия.
Собранные по данному факту полицейскими материалы для дальнейшей правовой оценки переданы в следственные органы, уточнили в УМВД России по Казани.
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