В Казани задержанный пьяный мужчина выстрелил из травмата в посту полиции

В Казани задержанный мужчина открыл огонь из пистолета в посту полиции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Минувшей ночью сотрудникам полиции, которые несли службу, поступила информация о том, что на улице Баумана произошел конфликт. Двоих мужчин с признаками опьянения задержали и доставили в помещение стационарного поста полиции.

В процессе выяснения обстоятельств один из задержанных выстрелил в окно из личного травматического пистолета. Как оказалось, у стрелявшего при себе было разрешение на хранение и ношение этого оружия.

Собранные по данному факту полицейскими материалы для дальнейшей правовой оценки переданы в следственные органы, уточнили в УМВД России по Казани.