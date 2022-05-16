В Казани задержан последний участник ОПГ «Татары» за преступления 24-летней давности
В центре Казани задержан последний участник нижнекамской ОПГ «Татары». 46-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство, совершенное 24 года назад, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как полагает следствие, 2 февраля 1998 года мужчина вместе с другими участниками ОПГ участвовал в покушении на убийство бывшего лидера ОПС. Причиной покушения стал передел сфер криминального влияния.
Злоумышленники расстреляли внедорожник лидера группировки. Однако жертвы в машине не оказалось.
Стоит отметить, что по подозрению в совершении серии убийств, бандитизме и других тяжких преступлениях были задержаны более 30 членов ОПГ «Татары». Однако последнему из них удалось скрыться, и с 2003 года он находился в федеральном розыске.
13 мая мужчина был задержан на улице Вишневского в Казани. Своей вины он не признал. На время следствия он заключен под стражу.