В Казани задержан последний участник ОПГ «Татары» за преступления 24-летней давности

В центре Казани задержан последний участник нижнекамской ОПГ «Татары». 46-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство, совершенное 24 года назад, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 2 февраля 1998 года мужчина вместе с другими участниками ОПГ участвовал в покушении на убийство бывшего лидера ОПС. Причиной покушения стал передел сфер криминального влияния.

Злоумышленники расстреляли внедорожник лидера группировки. Однако жертвы в машине не оказалось.

Стоит отметить, что по подозрению в совершении серии убийств, бандитизме и других тяжких преступлениях были задержаны более 30 членов ОПГ «Татары». Однако последнему из них удалось скрыться, и с 2003 года он находился в федеральном розыске.

13 мая мужчина был задержан на улице Вишневского в Казани. Своей вины он не признал. На время следствия он заключен под стражу.

