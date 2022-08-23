Полицейские задержали челнинца, который украл из внедорожника Lexus сумку с деньгами

В отдел полиции «Танкодром» по Казани пришел мужчина с заявлением о краже денег. Он рассказал, что оставил свой Lexus LX 450 на парковке одного из торговых центров. А после похода в магазин обнаружил пропажу сумки с крупной суммой денег, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Оперативники выяснили, что подозреваемый приехал в Казань из Набережных Челнов. На парковке торгового центра он заметил, как владелец премиум внедорожника суетится и перекладывает деньги в сумку. Злоумышленник незаметно приоткрыл заднюю дверь автомобиля, а как только водитель поставил авто на сигнализацию, вытащил из машины сумку с деньгами. Похититель вызвал такси, доехал до своего автомобиля, который стоял напротив автосалона и направился обратно в Набережные Челны.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Казани совместно с коллегами из Набережных Челнов задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 34-летний мужчина. Свою вину он полностью признал, похищенное вернул владельцу. Установлено, что злоумышленник ранее совершал подобные кражи по всей России», – сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».