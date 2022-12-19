В Казани задержан курьер, который возил аферистам деньги от обманутых бабушек

В Казани полицейские задержали 20-летнего курьера, который забирал у обманутых пенсионеров деньги и переводил их аферистам, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

13 декабря в полицию обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее дочь попала в ДТП. Чтобы помочь близкому человеку нужно было заплатить. В общей сложности женщина отдала приехавшему курьеру полмиллиона рублей.

Юноша был задержан. Выяснилось, что он причастен к другим эпизодам обмана. Общая сумма ущерба превысила 800 тыс. рублей.

В настоящее время по установленным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

