В Казани задержали женщину, у которой дома нашли более 30 пакетов с гашишем

В Казани полицейские задержали 30‑летнюю женщину, у которой в квартире обнаружили расфасованные наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данным ведомства, оперативники отдела полиции «Горки» получили информацию о возможном сбыте запрещенных веществ. После проверки этих сведений женщину задержали. В ее квартире прошел обыск, в ходе которого нашли 34 пакетика с темным комкообразным веществом. Экспертиза установила, что это гашиш общей массой 27 граммов.

Следствие считает, что наркотики были подготовлены для дальнейшей продажи. Суд отправил женщину под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.