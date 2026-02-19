news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 19 февраля 2026 08:47

В Казани задержали женщину, у которой дома нашли более 30 пакетов с гашишем

Читайте нас в
Телеграм

В Казани полицейские задержали 30‑летнюю женщину, у которой в квартире обнаружили расфасованные наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данным ведомства, оперативники отдела полиции «Горки» получили информацию о возможном сбыте запрещенных веществ. После проверки этих сведений женщину задержали. В ее квартире прошел обыск, в ходе которого нашли 34 пакетика с темным комкообразным веществом. Экспертиза установила, что это гашиш общей массой 27 граммов.

Следствие считает, что наркотики были подготовлены для дальнейшей продажи. Суд отправил женщину под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

#УМВД России по г.Казани #наркотики
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Почти четыре года я провел в зонах боевых действий»: история ветерана СВО из Казани

«Почти четыре года я провел в зонах боевых действий»: история ветерана СВО из Казани

18 февраля 2026
Участнику СВО из Апастовского района присвоено звание генерал-майора

Участнику СВО из Апастовского района присвоено звание генерал-майора

18 февраля 2026