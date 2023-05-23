В Казани задержали женщину, которая ударила ножом учительницу начальных классов

В Казани полицейские задержали родительницу ученика начальных классов, которая ударила ножом учительницу. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.

Как удалось выяснить полицейским, 12 мая одна из родительниц пришла в школу и требовала решить конфликтную ситуацию, угрожая ножом. В результате учительница начальных классов получила травму руки. Никто из детей не пострадал.

Прибыв на место, правоохранители задержали родительницу и доставили в отдел.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.