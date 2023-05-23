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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали женщину, которая ударила ножом учительницу начальных классов
В Казани полицейские задержали родительницу ученика начальных классов, которая ударила ножом учительницу. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.
Как удалось выяснить полицейским, 12 мая одна из родительниц пришла в школу и требовала решить конфликтную ситуацию, угрожая ножом. В результате учительница начальных классов получила травму руки. Никто из детей не пострадал.
Прибыв на место, правоохранители задержали родительницу и доставили в отдел.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.
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