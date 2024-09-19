Полицейские Казани установили личность женщины, устроившей дебош во дворе многоэтажки

Накануне в местных телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой запечатлено, как во дворе одной из многоэтажек женщина избивает соседа. По словам очевидцев, женщина разозлилась из-за того, что на велосипеде ее брата проткнули колесо, она решила, что это сделал сосед.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они установили, что во дворе дома по улице Девятаева между мужчиной и женщиной возник конфликт, который перерос в потасовку. Нарушительницей порядка оказалась 35-летняя местная жительница. В настоящее время идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, объяснили в УМВД Казани.