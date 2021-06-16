В Казани задержали закладчиков из Оренбургской области с килограммом мефедрона

В Казани полицейские поймали двоих жителей Оренбургской области, которые оборудовали закладки в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Казанской транспортной полиции.

В трех сумках задержанных нашли 80 свертков с неизвестным порошком, электронные весы, фольгу, нож и пластиковые столовые приборы.

Установлено, что мужчины через интернет получали информацию о крупных тайниках с наркотиками, забирали их домой, где расфасовывали по более мелким дозам, и вновь оборудовали закладки около на территории Бугульмы, Альметьевска и Лениногорска.

Оперативники обнаружили 30 закладок. Кроме того, в съемной квартире одного из задержанных в Набережных Челнах нашли еще 260 свертков, а в жилище другого, в Бугуруслане – около 20 свертков.

Экспертиза показала, что изъятым веществом оказался мефедрон общей массой более 1,1 килограмма. По данному факту завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до 20 лет. Подозреваемых заключили под стражу.