В Казани задержали закладчика, у парня нашли 37 граммов синтетики

В Казани на одной из улиц в Вахитовском районе полицейские заметили юношу, который при виде стражей порядка выкинул из кармана на землю два свертка и попытался сбежать, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Парня догнали и доставили в отдел полиции. В процессе разбирательств было установлено, что недалеко от места задержания парень оборудовал тайники с мефедроном. Правоохранители изъяли оттуда порядка 20 закладок, общая масса обнаруженной синтетики составила 37 граммов.

Парень признался, что действовал по указанию куратора. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство или сбыт наркотиков в крупном размере.

Юноша находится под стражей.