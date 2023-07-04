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Руc Тат
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Происшествия 4 июля 2023 15:21

В Казани задержали закладчика, у парня нашли 37 граммов синтетики

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В Казани на одной из улиц в Вахитовском районе полицейские заметили юношу, который при виде стражей порядка выкинул из кармана на землю два свертка и попытался сбежать, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Парня догнали и доставили в отдел полиции. В процессе разбирательств было установлено, что недалеко от места задержания парень оборудовал тайники с мефедроном. Правоохранители изъяли оттуда порядка 20 закладок, общая масса обнаруженной синтетики составила 37 граммов.

Парень признался, что действовал по указанию куратора. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство или сбыт наркотиков в крупном размере.

Юноша находится под стражей.

#закладчики наркотиков
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