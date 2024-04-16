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Происшествия 16 апреля 2024 16:04

В Казани задержали закладчика с 27 свертками метадона

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В Казани 45-летнего местного жителя подозревают в совершении наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

По данным ведомства, мужчина пытался сбыть на территории Казани наркотики путем тайников-закладок. Однако попытку пресекли правоохранители.

Мужчину задержали после получения оперативной информации на улице Ибрагимова. В карманах куртки были обнаружены 27 свертков с неизвестным содержимым. Экспертиза показала, что в них находился синтетический наркотик «метадон» общим весом более 7 грамм.

Свою вину казанец признал полностью. Он рассказал, что выполнял роль закладчика в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу.

#закладчики наркотиков
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