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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали закладчика с 27 свертками метадона
В Казани 45-летнего местного жителя подозревают в совершении наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.
По данным ведомства, мужчина пытался сбыть на территории Казани наркотики путем тайников-закладок. Однако попытку пресекли правоохранители.
Мужчину задержали после получения оперативной информации на улице Ибрагимова. В карманах куртки были обнаружены 27 свертков с неизвестным содержимым. Экспертиза показала, что в них находился синтетический наркотик «метадон» общим весом более 7 грамм.
Свою вину казанец признал полностью. Он рассказал, что выполнял роль закладчика в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленник заключен под стражу.
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