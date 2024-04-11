В Казани задержали закладчика с 150 граммами синтетики

В столице Татарстана сотрудники полиции задержали наркокурьера с крупной партией синтетики, сообщили в УМВД России по Казани.

Получив информацию о том, что 38-летний местный житель может заниматься распространением наркотиков, правоохранители провели осмотр иномарки мужчины. Внутри они нашли 37 свертков общей массой 31 грамм. Как оказалось, в свертках был мефедрон.

Дома у мужчины во время обысков правоохранители нашли пакет с еще 120 граммами синтетики. Кроме того, полицейские обнаружили 8 закладок, которые успел организовать злоумышленник.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он уже привлекался за наркопреступления.