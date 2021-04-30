В Казани задержали закладчика наркотиков с 26 свертками психотропного вещества

В Казани задержали 20-летнего юношу, который оборудовал несколько закладок с наркотиками по городу. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Казанской транспортной полиции.

Молодого человека задержали около платформы «Ометьево – Новаторов». Во время осмотра места происшествия на металлической конструкции нашли сверток с психотропным веществом внутри массой более одного грамма.

После личного досмотра юноши в дежурной части обнаружили еще 26 свертков с наркотиками общим весом около 30 граммов. Помимо этого, стражи порядка установили, что задержанный уже оборудовал 10 закладок-тайников по городу. Правоохранители изъяли свертки из закладок.

Позже молодой человек объяснил, что наркотики он получил таким же способом через оборудованный тайник. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до 20 лет. Сейчас молодой человек заключен под стражу.

Фото и видео: пресс-служба Казанской транспортной полиции.