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Происшествия 20 ноября 2024 11:58

В Казани задержали закладчика, который развозил наркотики на самокате

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В Казани задержали закладчика, который пытался развезти наркотики на самокате.

Полицейские заметили мужчину на электросамокате во время патрулирования на улице Губкина.

При виде сотрудников полиции он начал нервничать и попытался убежать. Мужчина выкинул на землю белый пакетик, внутри которого было неизвестное комкообразное вещество.

После экспертизы оказалось, что это был гашиш весом 28 граммов.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…».

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