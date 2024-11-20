В Казани задержали закладчика, который развозил наркотики на самокате

В Казани задержали закладчика, который пытался развезти наркотики на самокате.

Полицейские заметили мужчину на электросамокате во время патрулирования на улице Губкина.

При виде сотрудников полиции он начал нервничать и попытался убежать. Мужчина выкинул на землю белый пакетик, внутри которого было неизвестное комкообразное вещество.

После экспертизы оказалось, что это был гашиш весом 28 граммов.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…».