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В Казани задержали закладчика, который развозил наркотики на самокате
В Казани задержали закладчика, который пытался развезти наркотики на самокате.
Полицейские заметили мужчину на электросамокате во время патрулирования на улице Губкина.
При виде сотрудников полиции он начал нервничать и попытался убежать. Мужчина выкинул на землю белый пакетик, внутри которого было неизвестное комкообразное вещество.
После экспертизы оказалось, что это был гашиш весом 28 граммов.
Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…».
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