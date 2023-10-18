В Казани задержали закладчика, который прятал наркотики на чердаке дома

Сотрудники казанской полиции задержали парня, который хранил в чердачном помещении одного из домов в Приволжском районе наркотики для их дальнейшего сбыта.

Фото: © Пресс-служба УМВД Казани

Как сообщают в пресс-службе УМВД Казани, в начале октября правоохранители задержали 23-летнего местного жителя, у сотрудников были основания полагать, что он причастен к совершению преступления.

В результате обыска в квартире парня нашли два пакетика с веществами неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком – «мефедрон» общей массой около 3 грамм. Кроме того, в квартире были обнаружены весы, множество зиппер-пакетиков для фасовки наркотиков.

Парень признался, что также оборудовал тайник в чердачном помещении одного из домов в Приволжском районе. Пакет с порошкообразным веществом массой 20,7 грамм полицейские изъяли и отправили на исследование.

Фото: © Пресс-служба УМВД Казани

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. В настоящее время парня заключили под стражу.

В ведомстве отметили, что с 16 по 27 октября 2023 года в Казани проходит второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Целью мероприятий является привлечение общественности к участию в противодействии наркопреступности и незаконному обороту наркотиков.

Обо всех фактах сбыта наркотиков либо их немедицинского потребления можно сообщить в полицию по телефонам (843) 291 48 21 (дежурная часть), 291 20 02 (телефон доверия МВД по РТ) либо по номерам 02 (102 с мобильного), 052 (анонимно).