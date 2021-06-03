В Казани задержали закладчицу с тремя килограммами мефедрона

Полицейские задержали 30-летняя жительницу Казани, у которой при себе находилось более 100 грамм порошкообразного вещества. Как показала экспертиза, в пакетике находился синтетический наркотик мефедрон.

фото: пресс-служба МВД по РТ.

По данным пресс-службы МВД по РТ, во время обыска по месту жительства подозреваемой было изъято еще 3 кг. «синтетики».

фото: пресс-служба МВД по РТ.

Как рассказала задержанная, мефедрон она покупала в интернет-магазине, после чего фасовала мелкими партиями и оставляла в закладках.

фото: пресс-служба МВД по РТ.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас полицейские разыскивают всех, кто причастен к преступной схеме сбыта наркотиков.

