В Казани задержали юношу, который с мая был в розыске за жестокое избиение прохожего

Инцидент произошел в ночь на 27 мая на улице Отрадная. Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, между 37-летним мужчиной и тремя молодыми людьми произошла перепалка, которая быстро переросла в драку. В результате казанец получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Полицейским удалось установить всех участников конфликта. Двоих из них – 15-летнего и 16-летнего подростков – удалось задержать по горячим следам. Однако их 20-летний приятель скрылся. Молодого человека объявили в федеральный розыск.

Благодаря грамотно-спланированным оперативно-розыскным мероприятиям 7 октября полицейские совместно с бойцами Росгвардии подозреваемый был задержан на квартире знакомого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь юноше грозит до 12 лет лишения свободы.

