news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
8 октября 2021  13:19
Полина Шевчук

В Казани задержали юношу, который с мая был в розыске за жестокое избиение прохожего

news_top_970_100

Инцидент произошел в ночь на 27 мая на улице Отрадная. Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, между 37-летним мужчиной и тремя молодыми людьми произошла перепалка, которая быстро переросла в драку. В результате казанец получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Полицейским удалось установить всех участников конфликта. Двоих из них – 15-летнего и 16-летнего подростков – удалось задержать по горячим следам. Однако их 20-летний приятель скрылся. Молодого человека объявили в федеральный розыск.

Благодаря грамотно-спланированным оперативно-розыскным мероприятиям 7 октября полицейские совместно с бойцами Росгвардии подозреваемый был задержан на квартире знакомого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь юноше грозит до 12 лет лишения свободы.
 

#МВД по РТ #массовая драка #федеральный розыск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное