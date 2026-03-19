Руc Тат
16+
Происшествия 19 марта 2026 12:45

В Казани задержали водителя, проехавшегося на крыше своей «Лады» у Кремля

В Казани задержали водителя, проехавшегося на крыше своей «Лады» 10-й модели у Кремля ради эффектных кадров.

Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, нарушения обнаружили во время мониторинга соцсетей. Выяснилось, что 24-летний мужчина попросил случайного прохожего сесть за руль машины, а сам залез на крышу и стал снимать видео. После задержания на водителя составили 6 протоколов, а прохожего, занявшего место водителя, ищут.

Автомобиль поместили на штрафстоянку.

#гаи #казанский кремль
В топе
Лейтенант из Татарстана представлен к медали «За отвагу» после ранения и спасения роты

18 марта 2026
«Вероятность интенсивного паводка высока»: как Татарстан готовится к таянию снега

18 марта 2026
