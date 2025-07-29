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Происшествия 29 июля 2025 09:36

В Казани задержали водителя Lexus, угрожавшего на дороге игрушечным пистолетом

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В Казани задержали водителя Lexus, угрожавшего на дороге игрушечным пистолетом
Фото: Пресс-служба МВД по РТ

В Казани полицейские наказали водителя Lexus, который угрожал на дороге игрушечным пистолетом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Сотрудники правопорядка обнаружили в соцсетях видеозапись, на которой между двумя водителями возник дорожный конфликт. В какой-то момент один из автомобилистов – владелец Lexus – стал угрожать предметом, схожим с пистолетом.

Нарушителя оперативно задержали на улице Николая Ершова. Им оказался 43-летний житель Казани.

В отношении казанца составили протоколы за опасное вождение, отсутствие полиса ОСАГО и управление незарегистрированным транспортом.

Кроме того, у мужчины изъяли два предмета, которые были похожи на пистолеты. Как оказалось, они были игрушечными.

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