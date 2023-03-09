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Руc Тат
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Происшествия 9 марта 2023 20:41

В Казани задержали водителя, который 8 марта сбил двух женщин и скрылся с места ДТП

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Накануне, в международный женский день, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный водитель сбил двух женщин и скрылся. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Татарстана.

В результате аварии один из пешеходов получила травмы.

Сотрудники ДПС УМВД России по Казани выяснили, что это была за машина, и задержали водителя.

Против него составили административный материал за оставление места ДТП. Теперь мужчине грозит лишение прав на срок от года до полутора лет или арест на 15 суток.

#сбил и скрылся #сбили пешехода
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