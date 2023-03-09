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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали водителя, который 8 марта сбил двух женщин и скрылся с места ДТП
Накануне, в международный женский день, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный водитель сбил двух женщин и скрылся. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Татарстана.
В результате аварии один из пешеходов получила травмы.
Сотрудники ДПС УМВД России по Казани выяснили, что это была за машина, и задержали водителя.
Против него составили административный материал за оставление места ДТП. Теперь мужчине грозит лишение прав на срок от года до полутора лет или арест на 15 суток.
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