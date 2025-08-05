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Происшествия 5 августа 2025 12:28

В Казани задержали водителя иномарки, который врезался в BMW и скрылся с места

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Накануне ночью на Горьковском шоссе в Казани водитель за рулем автомобиля Subaru влетел в BMW и уехал с места ДТП.

Автоинспекторы начали погоню. Во время преследования мужчина влетел в отбойник. Водитель оказал сопротивление, но был задержан, им оказался 40-летний житель Казани с явными признаками опьянения.

На казанца составили административные протоколы за отказ от медосвидетельствования, опасное вождение, побег с места ДТП, повреждение дорожных ограждений и неповиновение полиции.

Машину отправили на штрафстоянку.

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