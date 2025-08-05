В Казани задержали водителя иномарки, который врезался в BMW и скрылся с места
Накануне ночью на Горьковском шоссе в Казани водитель за рулем автомобиля Subaru влетел в BMW и уехал с места ДТП.
Автоинспекторы начали погоню. Во время преследования мужчина влетел в отбойник. Водитель оказал сопротивление, но был задержан, им оказался 40-летний житель Казани с явными признаками опьянения.
На казанца составили административные протоколы за отказ от медосвидетельствования, опасное вождение, побег с места ДТП, повреждение дорожных ограждений и неповиновение полиции.
Машину отправили на штрафстоянку.