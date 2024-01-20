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Руc Тат
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Происшествия 20 января 2024 09:15

В Казани задержали уроженца Узбекистана за рулём без прав и под наркотиками

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На улице Гаяза Исхака в Казани остановили автомобиль «Лада», за рулем которого сидел уроженец Узбекистана с признаками наркотического опьянения, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, мужчина сел за руль не имея прав. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Как выяснилось, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку.

#пьяная езда
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