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В Казани задержали уроженца Перу, который находится в розыске за убийство
В Татарстане задержали перуанца, который находится в розыске за убийство, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Установлено, что житель города Лима поссорился с мужчиной, застрелил его и скрылся с места преступления, а через несколько дней покинул страну вместе со своей семьей.
Оперативники Управления уголовного розыска и сотрудники НЦБ Интерпола МВД по РТ установили, что гражданин Перу прибыл в международный аэропорт «Казань».
35-летнего мужчину задержали по месту жительства.
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