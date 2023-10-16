В Казани задержали уроженца Перу, который находится в розыске за убийство

В Татарстане задержали перуанца, который находится в розыске за убийство, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Установлено, что житель города Лима поссорился с мужчиной, застрелил его и скрылся с места преступления, а через несколько дней покинул страну вместе со своей семьей.

Оперативники Управления уголовного розыска и сотрудники НЦБ Интерпола МВД по РТ установили, что гражданин Перу прибыл в международный аэропорт «Казань».

35-летнего мужчину задержали по месту жительства.