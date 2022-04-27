В Казани задержали уфимца, который надругался над тремя школьницами и домогался ребенка

Как полагает следствие, в 2020-2021 годах 46-летний житель Уфы познакомился с тремя школьницами из Благовещенска от 8 до 12 лет и надругался над ними.

После этого мужчина поехал в Казань на заработки, продолжая действия сексуального характера в отношении подростков, списываясь с ними в интернете.

В 2021 году его задержали в столице Татарстана, когда он пытался надругаться над ребенком. Во время осмотра у него в телефоне нашли переписку со школьницами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка». Всего установлено семь эпизодов преступления. От дачи показаний задержанный отказался. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.