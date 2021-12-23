news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
23 декабря 2021  09:27
Полина Шевчук

В Казани задержали участников массовой драки в одном из ресторанов города

news_top_970_100

Массовая драка произошла накануне в одиннадцатом часу ночи в одном из ресторанов на проспекте Ямашева в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В полицию обратилась девушка. Она рассказала, что между двумя компаниями, которые отдыхали в заведении, произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. 

На место прибыли сотрудники полиции. Они задержали семерых участников конфликта. Всех доставили в отдел полиции «Савиново». На них были составлены протоколы за мелкое хулиганство.
 

#массовая драка #драка в кафе
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное