В Казани задержали участников массовой драки в одном из ресторанов города

Массовая драка произошла накануне в одиннадцатом часу ночи в одном из ресторанов на проспекте Ямашева в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В полицию обратилась девушка. Она рассказала, что между двумя компаниями, которые отдыхали в заведении, произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

На место прибыли сотрудники полиции. Они задержали семерых участников конфликта. Всех доставили в отдел полиции «Савиново». На них были составлены протоколы за мелкое хулиганство.

