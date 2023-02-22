В Казани задержали сторонника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*

В Казани задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в пропаганде терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану вместе с правоохранителями из ЦПЭ МВД по РТ задержали сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

В отношении казанца возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма.

*запрещенная в РФ террористическая организация.