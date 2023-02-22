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Происшествия 22 февраля 2023 14:43

В Казани задержали сторонника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*

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В Казани задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в пропаганде терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану вместе с правоохранителями из ЦПЭ МВД по РТ задержали сторонника международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

В отношении казанца возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

#экстремизм и терроризм #террористическая организация
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